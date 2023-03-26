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Один человек погиб в результате пожара в квартире на севере Москвы

Никита Худяков
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в квартире на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, 4-й Новомихалковский проезд, 6 Карта всех событий

На севере столицы в квартире жилого дома произошел пожар, один человек погиб. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Дом находится по адресу 4-й Новомихайловский проезд, 6.

Огонь распространился на площади семи квадратных метров. Известно об одном погибшем. В данный момент происходит ликвидация возгорания.

Ночью 26 марта произошел пожар на территории Южного Чертанова. Как рассказали очевидцы, столб дыма виднелся в районе, где располагаются склады. В МЧС позже уточнили, что полыхали бытовка и автомобиль «газель». Горение уже ликвидировано, обошлось без пострадавших.

Еще один пожар произошел на строительной площадке рядом с московским международным деловым центром «Москва-Сити». Выяснилось, что горела строительная бытовка, никто не пострадал.

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