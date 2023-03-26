Нефролог Гердий перечислила три привычки, разрушающие здоровье почек

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Три популярные привычки человека способны незаметно разрушить здоровье почек. Об этом сообщила врач-нефролог Валерия Гердий.

По ее словам, переохлаждение является первым негативным фактором. Оно происходит из-за сидения на холодном, а также при надевании коротких курток в зимнюю погоду.

Вторым негативным фактором специалист назвала неправильное питание. Она советует отказаться от жирного, фастфуда и алкоголя, а также вводить в рацион больше овощей и фруктов.

— Стоит обратить внимание на овощи и фрукты, особенно на те, которые помогают почкам: арбуз, огурцы, петрушка, укроп, сельдерей, шиповник, березовый сок, земляника, брусника, — заявила врач.

Специалист назвала чрезмерное употребление лекарств третьей причиной разрушения здоровья почек, передает издание «Доктор Питер».

Почечная недостаточность — тема глобальная и очень важная, однако о ней ведется не так много разговоров. Главный внештатный специалист-нефролог Министерства здравоохранения РФ Евгений Шилов в беседе с «Вечерней Москвой» подробно рассказал об этом заболевании, а также о том, как с ним можно справляться.