Фото: Администрация президента РФ

Запад начинает строить новый военный блок наподобие германо-итальянско-японской «оси» времен Второй мировой войны. Об этом в воскресенье, 26 марта, заявил президент России Владимир Путин на телеканале «Россия 24».

По словам главы государства, в прошлом году НАТО согласовала новую концепцию, в которой говорится о намерении развивать отношения с Австралией, Южной Кореей, Новой Зеландией и другими. Путин отметил, что Япония и Великобритания подписали соглашение о взаимной открытости в военной сфере.

— Именно поэтому сами западные аналитики говорят — это не мы, они — говорят о том, что Запад начинает строить новую ось, наподобие той, которая была создана еще в тридцатые годы фашистскими режимами в Германии, Италии и милитаристской Японии, — сказал президент РФ.

Аналитик австралийского телеканала ABC Стэн Грэнт сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Москве доказывает «конец мирового порядка», при котором правила составляли западные страны. По его словам, порядок никогда и не был мировым. Ранее речь шла о порядке, при котором «правила составляли и нарушали западные державы».

Официальная встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась в Кремле. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».