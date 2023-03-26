Путин рассказал, как украинское оружие доходит до линии соприкосновения

Фото: пресс-служба Совфеда

Украинскую военную технику до линии боевого соприкосновения перевозят скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то — нет. Об этом в воскресенье, 26 марта, заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— Что-то удается сделать нашим военным, что-то — нет. Перевозят скрытно по ночам. Но то, что удается достать, достают. Но такая цель, конечно, есть, — сказал он.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о вхождении украинского конфликта в решающую фазу, во время которой армия России уничтожит логистику ВСУ.

Он уточнил, что у украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому президент Украины Владимир Зеленский «выпрашивает оружие». О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Великобритания объявила о решении поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Сдержат ли британцы обещание, чем опасны такие снаряды и как ответит Россия, «Вечерняя Москва» узнала у профильных специалистов.