Тренер Кротова Понгильский сообщил, что спортсмен лег спать и не проснулся

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Чемпион мира по лыжной акробатике 2021 года Павел Кротов умер во сне. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил тренер сборной России Александр Понгильский.

— Мне вчера (25 марта — прим. «ВМ»)позвонил мой воспитанник, они с Павлом дружили с детства. Рассказал, что в пятницу он лег спать, но уже не проснулся. Причины пока неизвестны, 27 марта будет вскрытие, после которого все станет яснее, — сказал он.

По словам тренера сборной России, Кротов восстанавливался после операции на колене и хотел в скором времени приступить к тренировкам. Понгильский добавил, что еще не общался с родственниками спортсмена, передает РИА Новости.

О смерти 30-летнего спортсмена сообщила Федерация фристайла России.

Спортсмен становился чемпионом мира 2021 года в командном первенстве, а также победителем и призером этапов Кубка мира. Кроме того, Кротов занимал первое место в индивидуальном первенстве на чемпионате России в 2011 году. Также он участвовал на Олимпийских играх 2014 и 2018 годов и имел звание мастера спорта международного класса.