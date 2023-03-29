Гастроэнтеролог Дианова назвала болезни, которые можно подхватить при употреблении суши и роллов

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Согласно исследованию Роскачества, в 40 процентах роллов «Филадельфия» из некоторых сетевых ресторанов японской кухни, специализированных магазинов, торговых сетей и служб доставки обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии). Врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие еще заболевания можно подхватить при частом употреблении суши или роллов.

По словам специалиста, у любителей японской кухни повышается риск обнаружения пищевой инфекции. При частом употреблении в пищу суши и роллов может развиться гастроэнтероколит — воспаление желудка, тонкого и толстого кишечника. К симптомам этой болезни относят перманентные боли, тошноту, рвоту, диарею.

Дианова предупредила, что чрезмерная любовь к суши и роллам может привести к более серьезным проблемам. Речь идет о нарушении микрофлоры, которое придется долго лечить.

Гастроэнтеролог опровергла популярный миф о том, что при поедании блюд японской кухни можно подхватить паразитов. Дело в том, что самые опасные виды червей — бычий цепень и эхинококк — не встречаются в той рыбе, которую принято использовать при приготовлении блюда.

— Те виды рыбы, которую используют для их приготовления, обычно не входят в среду обитания паразитов. Если в составе суши или роллов использовался угорь или краб, то рисков заражения вообще нет, — объяснила Дианова.

Диетолог также рассказала, чем опасен частый прием суши.