Опасны для сердца: кардиологи назвали шесть продуктов, которые есть не стоит

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Употребление большого количества обработанных пищевых продуктов провоцирует сердечные заболевания, пишет британский таблоид The Sun. Необязательно полностью исключать вредную еду, главное — умеренность и контроль порций. Кардиолог Шаронн Хейс и ее коллега доктор Эндрю Фримен назвали продукты, которые могут вызывать болезни сердца.

Сосиски

Мясные полуфабрикаты, такие как сосиски и колбаса, содержат много калорий, насыщенных жиров, соли и дополнительные ингредиенты, такие как нитраты, — все это вредно для сердца.

Кроме того, по словам экспертов, употребление обработанного мяса также угрожает развитием рака.

Чипсы

Врачи посоветовали держаться подальше от пакетиков с чипсами. Частое употребление соли способно повышать кровяное давление, что является фактором риска развития болезней сердца и инсульта.

— Природа снабдила человека именно теми продуктами, которые нужно есть, — объяснил доктор Хейс.

Он посоветовал перекусывать яблоками, морковью и другими овощами и фруктами.

Сладкое

Изредка лакомиться сладостями — огромное удовольствие, но нужно свести их поедание к минимуму. Сладкоежки потребляют слишком много калорий, что грозит лишним весом. Избыточный вес в свою очередь увеличивает риск появления проблем со здоровьем — болезней сердца, в некоторых случаях диабета второго типа.

Доктор Шарон призналась, что позволяет себе сладости не чаще одного раза в неделю и делает порцию минимальной, чтобы не перебрать калорий.

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Слишком много белка

Люди, которые много времени проводят в спортзале, часто помешаны на белке. Порой это приводит к тому, что человек получает в два раза больше нормы. Это нагружает почки и только вредит организму. Недавнее исследование показало, что у мужчин, которые придерживались диеты с высоким содержанием белка, риск развития сердечной недостаточности повышался на 33 процента.

Кроме того, мясной белок часто содержит большое количество насыщенных жиров, что повышает уровень холестерина. Кардиологи посоветовали не переусердствовать с животным белком и выбирать растительный.

Большинству взрослых людей требуется около 0,75 граммов белка на килограмм массы тела в день (для среднестатистической женщины это 45 граммов, для мужчин — 55 граммов). Это примерно две порции мяса, рыбы, орехов или тофу в день.

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Энергетические напитки

Кардиолог Фримен порекомендовал избегать энергетических напитков любой ценой. Исследования показали, что сочетание сахара и кофеина, что содержатся в напитках, ведет к высокому давлению или аритмии.

Но это не значит, что нужно отказаться от кофеина, отметил эксперт. Очень полезно пить чай или кофе в умеренных количествах каждый день. Есть исследования, свидетельствующие, что две чашки кофе в день могут снизить риск развития диабета второго типа.

Кокосовое масло

Существует мнение, что кокосовое масло — здоровая альтернатива жирам. В реальности в нем содержится больше насыщенных жиров, чем в свином сале. Исследования на мышах и крысах показали, что это масло способствует закупорке артерий холестерином и вызывает так называемый атеросклероз. Доктор Фримен предложил людям использовать его в качестве увлажняющего крема, но держать подальше от кухни.