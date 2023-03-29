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В США разоблачили главный миф о патриотизме армии Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США разоблачили главный миф о патриотизме армии Украины
Фото: president.gov.ua

Несмотря на попытки Запада представить украинскую армию самоотверженной и готовой сражаться до конца, на самом деле ее солдаты слабо мотивированы. Об этом в среду, 29 марта, заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

— Миф об украинских солдатах, что они патриоты, сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам. Воевать хотят только (президент Украины Владимир — прим. «ВМ») Зеленский и западные союзники, вот они с удовольствием пожертвуют каждым украинцем до последнего человека, — написал он в Twitter.

Дрейвен также утверждает, что покидающие в настоящее время Артемовск бойцы ВСУ действительно рады подобному исходу, ведь попали они туда не по своей воле.

Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин заявил, что битва за Артемовск практически полностью уничтожила украинскую армию.

Бывший командир роты батальона ВСУ Евгений Дикий заявил, что Артемовск практически полностью окружен армией России. По его информации, российские военные значительно продвинулись и пытаются перерезать трассы.

В случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения. Именно этого больше всего боится президент страны Владимир Зеленский, заявил «Вечерней Москве» директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков.

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