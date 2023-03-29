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Bloomberg: ЕС запустит проект для контроля за соблюдением санкций против России

Евгений Жуков
В мире
Bloomberg: ЕС запустит проект для контроля за соблюдением санкций против России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

ЕС намерен запустить проект с участием девяти стран — членов объединения для усиления контроля за соблюдением ограничительных мер, введенных в адрес России. Об этом в среду, 29 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале говорится, что в рамках данной инициативы при сотрудничестве Еврокомиссии и национальных правительств будет учрежден новый орган, предназначенный для координации надзора за соблюдением рестрикций.

Источники предполагают, что он будет запущен в июне этого года на двухлетний срок, в проекте будут участвовать Венгрия, Дания, Испания, Кипр. Кроме того, в статье Bloomberg названы Литва, Мальта, Румыния, а также Словения и Чехия.

Очередной, 11-й по счету пакет антироссийских санкций будет включать меры против обхода действующих ограничений, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что может войти в новый пакет ограничительных мер и как именно ЕС намерен бороться с обходом санкций, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
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