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У Марин Ле Пен, лидера партии «Национальное объединение», есть все шансы получить большинство голосов избирателей на следующих президентских выборах во Франции, которые должны пройти в 2027 году. Такое мнение высказал директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен.

По словам эксперта, в настоящее время рейтинг главы государства Эммануэля Макрона продолжает стремительно падать. Многие жители недовольны текущей пенсионной реформой.

Макрон считает, что увеличение возраста выхода на пенсию необходимо для поддержания финансового баланса страны. Но профсоюзы и оппозиционные партии полагают, что нужно найти другие способы для пополнения бюджета.

Дюбьен отметил, что на следующих президентских выборах Францию могут ожидать сюрпризы. По его мнению, у Ле Пен есть реальные шансы на победу, передает «Радио 1».

Ранее Макрон объявил о повышении пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет, передает Nation news. Это вызвало многочисленные забастовки.

В ходе протестов жители Франции не стеснялись выражать свое недовольство путем порчи общественного и государственного имущества. Например, 24 марта неизвестный поджег дверь мэрии в городе Бордо, однако прибывшая команда огнеборцев оперативно ликвидировало пламя.