Завод «Москвич» анонсировал выпуск новых моделей автомобилей

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Новые модели автомобилей «Москвич», которые должны выйти уже в этом году, будут в кузовах седан и кроссовер. Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в пресс-службе завода.

— В этом году появятся новые модели автомобилей «Москвич». Это будут автомобили в кузове седан и кроссовер. Скоро мы покажем, как они будут выглядеть, — говорится в Telegram-канале «Завод «Москвич».

Фото: Telegram / Завод «Москвич»

На базе Общегородского контакт-центра столичного департамента информационных технологий завод «Москвич» открыл специальную горячую линию. По телефону в круглосуточном режиме можно узнать всю информацию о модельном ряде, найти ближайший дилерский центр или оставить свои предложения.

Независимый автоэксперт Андрей Ломанов отметил, что автомобили JAC JS4 и «Москвич-3» похожи. Однако «Москвич-3» в настоящее время в основном представлен с механической коробкой передач, именно поэтому он стоит немного дешевле китайского автомобиля.