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Врач Эдигер рассказал, как защититься от инфекций в поликлиниках

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Эдигер рассказал, как защититься от инфекций в поликлиниках
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Врач, патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер порекомендовал людям сокращать пребывание в больницах и поликлиниках для защиты от инфекций.

— Максимально сокращайте свое пребывание в больнице. Речь не идет об уровне заведения, там могут соблюдаться огромное количество противоинфекционных мер. Но внутренняя флора существует в любой больнице, и она в высшей степени опасна, — пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт добавил, что после посещения поликлиники нужно обязательно вымыть руки, лицо и другие открытые части тела, обработать антисептическими средствами носоглотку.

Также можно принять душ и сменить одежду. При посещении поликлиники стоит носить маски, резюмировал Эдигер.

23 марта коронавирусную инфекцию в Санкт-Петербурге перевели в категорию сезонных заболеваний, сообщили в информационно-аналитическом центре Смольного, передает ФАН.

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