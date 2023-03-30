Врач Эдигер рассказал, как защититься от инфекций в поликлиниках

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Врач, патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер порекомендовал людям сокращать пребывание в больницах и поликлиниках для защиты от инфекций.

— Максимально сокращайте свое пребывание в больнице. Речь не идет об уровне заведения, там могут соблюдаться огромное количество противоинфекционных мер. Но внутренняя флора существует в любой больнице, и она в высшей степени опасна, — пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт добавил, что после посещения поликлиники нужно обязательно вымыть руки, лицо и другие открытые части тела, обработать антисептическими средствами носоглотку.

Также можно принять душ и сменить одежду. При посещении поликлиники стоит носить маски, резюмировал Эдигер.

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