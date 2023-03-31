Табло обратного отсчета времени до прибытия поезда установили на всех станциях БКЛ

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Табло обратного отсчета времени до прибытия поезда установили на всех станциях Большой Кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— На БКЛ курсируют самые современные российские составы, а время до их прибытия отображается на каждой станции с помощью табло обратного отсчета. Экраны также подсказывают пассажирам, в каком направлении следует состав, — это особенно актуально на участке с вилочным движением, — сказал он.

На таком табло отображается время до прибытия сразу двух поездов — тех, которые следуют по основному кругу БКЛ и по ответвлению до «Делового центра», сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что после открытия новых МЦД-3 и МЦД-4, а также ряда линий метро количество пересадок на станции БКЛ вырастет. С МЦД-3 можно будет пересесть на станции «Рижская», «Электрозаводская», «Авиамоторная» и «Митьково». В свою очередь с МЦД-4 будет доступна пересадка на шесть станций БКЛ — «Савеловскую», «Аминьевскую», «Тестовскую», «Рижскую», «Марьину Рощу» и «Нижегородскую».