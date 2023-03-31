Эксперты Роскачества назвали особенности раздела имущества при наличии детей

Фото: shutterstock

При разводе супругов, у которых есть дети, проблема раздела имущества усиливается. О специфике подобных ситуаций рассказали эксперты отдела Защиты прав потребителей Роскачества.

При разводе супруги поровну делят совместно нажитое имущество. Товары и недвижимость, приобретенные на свои деньги, а также подаренные лично одному из членов семьи, таковыми не считаются.

Однако при разводе супругов с детьми имущество можно разделить не поровну. Для этого предусмотрен ряд обстоятельств: несколько детей остаются с одним из родителей; у супругов есть ребенок-инвалид; доходы родителя, с которым будут жить дети, существенно ниже; один из родителей не участвует в жизни ребенка.

При наличии одного или нескольких таких обстоятельств суд может выделить большую часть имущества одному из бывших супругов. Однако наличие ребенка от другого брака на специфику в разделе имущества не влияет. Это происходит в том случае, если второй супруг его не усыновил.

При разводе с беременной супругой ребенок не влияет на раздел имущества. При этом для расторжения брака на эти условия должны быть согласны обе стороны, говорится на сайте Роскачества.

Наименее травматично расставание родителей проходит для детей младше пяти лет, а вот подростки, напротив, тяжелее переживают подобные события. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась адвокат Екатерина Лазаревич.