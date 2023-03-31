Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата

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Россия на основе принципа взаимности объявила персоной нон грата эстонского дипломата. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе МИД России.

— Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда нашего коллеги, — говорится в сообщении.

Об этом российское внешнеполитическое ведомство уведомило временную поверенную в делах Эстонии в РФ Яну Ванамельдер, сообщает сайт МИД РФ.

24 марта Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение о высылке одного российского дипломата. Эстонский МИД утверждает, что высылаемый дипломат «непосредственно и активно участвовал в подрыве конституционного строя».

17 марта латвийское государство обнародовало черный список из 35 россиян за поддержку российской спецоперации на Украине. В списке оказались экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, исполнители Shaman (Ярослав Дронов), Аким Апачев (Гасанов), Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал, телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская и многие другие.