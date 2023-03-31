Небензя: Москва ответит на заявления Запада о нанесении России стратегического поражения

Фото: Администрация президента РФ

Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя в пятницу, 31 марта, сказал, что заявления западных стран о нанесении России стратегического поражения требуют от Москвы принятия военных мер.

— На фоне открыто декларируемого НАТО стремления нанести России стратегическое поражение очевидно, что такие действия требуют от нас принятия всех необходимых ответных шагов, в том числе в военной сфере, для обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии, — цитирует российского постпреда ТАСС.

Он также добавил, что в этом направлении идут озвученные президентом России Владимиром Путиным меры, которые так напугали украинские власти и их западных спонсоров.

В свою очередь зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что стремление США нанести поражение России ставит мир на порог конфликта. По словам политика, в случае опасности Россия будет защищаться любым оружием. Медведев отметил, что сегодня Вашингтон ощущает безнаказанность и превосходство.