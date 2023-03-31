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Минюст признал иностранным агентом солиста группы «Ногу Свело» Покровского

Евгений Силаев
Общество
Минюст признал иностранным агентом солиста группы «Ногу Свело» Покровского
Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Минюст России внес солиста музыкальной группы «Ногу Свело» Максима Покровского в реестр иностранных агентов. Соответствующая запись появилась в пятницу, 31 марта, на сайте ведомства.

— Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны — Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины, — сообщили в Минюсте.

Помимо Покровского, реестр пополнили новосибирский политолог Сергей Бойко, председатель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, проект «Теплица социальных технологий», а также объединения «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» и «Настоящая Россия». По данным ведомства, они оказывали поддержку Украине или занимались пропагандой ЛГБТ, говорится на сайте Минюста.

27 марта против Покровского возбудили административное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Позднее Хорошевский районный суд прекратил производство.

23 марта Минюст включил в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова и юриста, главу правозащитной организации «Агора» Павла Чикова. Отмечалось, что они распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

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