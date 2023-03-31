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Reuters: США планируют объявить о пакете помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов 3 апреля

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Reuters: США планируют объявить о пакете помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов 3 апреля
Фото: Unsplash

Правительство Соединенных Штатов планирует 3 апреля объявить об очередном пакете военной помощи Украине на сумму в 2,6 миллиарда долларов. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщило агентство Reuters.

Согласно представленной информации, в очередную партию поддержки включат радары, противотанковые ракеты и бензовозы. Кроме того, украинским войска предоставят шесть видов боеприпасов.

— Также планируется включить высокоточные авиационные боеприпасы, мостовое оборудование, которое Украина будет использовать для нападения на российские позиции, ремонтно-эвакуационные машины для помощи выведенной из строя тяжелой техники, такой как танки, и дополнительные снаряды для ПВО NASAMS, которые США и их союзники передали Киеву, — пишет агентство.

Великобритания 21 марта объявила о решении поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Он применяется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности и существенных разрушений после пробития брони. В наши дни обедненный уран входит в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.

Сдержат ли британцы обещание, чем опасны такие снаряды и как ответит Россия, «Вечерняя Москва» узнала у профильных специалистов.

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