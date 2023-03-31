МВД Украины сообщило о завершении формирования бригад для захвата Крыма и Донбасса

Фото: president.gov.ua

Восемь бригад «Гвардии наступления» министерства внутренних дел Украины сформированы и готовы к активным наступательным действиям. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.

Ранее ведомство начало формирование штурмовых бригад из военных, сотрудников полиции и пограничников для захвата Крыма и Донбасса.

— На данный момент сформированы восемь бригад, и мы готовы к активным наступательным мероприятиям, — сказал министр в эфире телемарафона.

Предполагалось, что проект «Гвардии» объединит в структуре МВД шесть действующих подразделений («Спартан», «Красная калина», «Рубеж», «Ураган», «Кара-Даг», «Азов»*) и два новых. Также были созданы штурмовая бригада нацполиции «Ярость» и бригада пограничной службы «Стальная граница», передает РИА Новости.

Глава крымского парламента Владимир Константинов 31 марта заявил, что попытка украинских войск прорваться к Азовскому морю станет для них неудачной. По его мнению, после провала Украина начнет искать мира с Россией, однако достичь этого будет непросто.

* Запрещенная в России террористическая организация.