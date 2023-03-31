Теннисист Медведев обыграл Хачанова в полуфинале турнира ATP в Майами

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Россиянин Даниил Медведев одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.

Матч прошел в пятницу, 31 марта, и продлился три сета. Со счетом 7:6, 3:6, 6:3 победил Медведев. Встреча продлилась 2 часа 16 минут. Сразу после игры Медведев обратился к Хачанову, отметив его высокий уровень мастерства.

— Мне чуть-чуть повезло, — заявил победитель.

Соперника по финальному матчу Медведев узнает 1 апреля после завершения второго полуфинала. За право сыграть в решающем матче будут бороться испанец Карлос Алькарас и итальянский теннисист Янник Синнер.

Медведев находится на пятом месте в рейтинге ATP и является первой ракеткой России. Хачанов занимает 16-ю строку в мировом рейтинге.

Теннисисты из России и Белоруссии должны будут подписать декларацию «о нейтралитете» для получения допуска к участию в Уимблдонском турнире. Об этом 31 марта сообщил Tennis Majors.