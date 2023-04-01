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Израильские силовики застрелили палестинца около входа на Храмовую гору

Юлия Курганова
В мире
Израильские силовики застрелили палестинца около входа на Храмовую гору
Фото: Pixabay

Израильские силы безопасности застрелили палестинца около одного из входов в комплекс, где находится мечеть Аль-Акса. Мужчина пытался украсть оружие у сотрудника полиции. Об этом сообщила телерадиокомпания КАН со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент случился возле Цепных ворот, через которые можно попасть на Храмовую гору в Старом городе в Иерусалиме. В соцсетях были опубликованы видеозаписи столкновений между израильскими силовиками и палестинцами в данном районе, передает РИА Новости.

28 марта в центре Лиссабона неизвестный напал с ножом на людей в мусульманском религиозном центре. Два человека погибли в результате этого нападения. Правоохранительные органы оперативно нейтрализовали злоумышленника, выстрелив ему в ногу.

Другое нападение произошло в кампусе Мичиганского государственного университета в Соединенных Штатах в начале февраля. Тогда неизвестный открыл стрельбу по студентам, в результате чего погибли три человека, еще пять получили ранения.

Оружие Смерть Израиль Полиция Палестина
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