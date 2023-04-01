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Супруг зарезал жену-россиянку в Турции

Юлия Курганова
В мире
Супруг зарезал жену-россиянку в Турции
Фото: Pixabay

Россиянка погибла от рук мужа, который зарезал ее в ходе конфликта. Мужчину задержали сотрудники полиции.

Трагедия произошла в пятницу, 31 марта, в доме в районе Улуондер в турецком Эскишехире. Между супругами возникла ссора. Муж схватил на кухне нож и нанес супруге множество ударов. Крики услышали соседи и вызвали полицию и скорую помощь.

Врачи констатировали смерть 55-летней женщины. Ее муж получил ранение руки. Ему оказали помощь в больнице, а после доставили в отдел общественной безопасности Управления безопасности Эскишехира для дачи показаний, сообщил телеканал Habertürk.

Расследование произошедшего продолжается.

28 марта в центре Лиссабона неизвестный напал с ножом на людей в мусульманском религиозном центре. Два человека погибли в результате этого нападения. Правоохранительные органы оперативно нейтрализовали злоумышленника, выстрелив ему в ногу.

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