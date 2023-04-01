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Вильфанд рассказал, какой будет погода в столице в начале апреля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Вильфанд рассказал, какой будет погода в столице в начале апреля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

«Бурного» тепла в Москве и области в начале следующей недели ожидать не стоит, но погода будет комфортной с дневными температурами от плюс 7 до 9 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Всю первую половину следующей недели примерно вот такой режим: ночью плюс 3-8 градусов, днем 7-9 градусов тепла, но по области даже до двузначных значений — от плюс 7 до 12 градусов. Такая температура на два градуса выше нормы. Однако небо не будет ясное, потому что циклоническая деятельность, давление ниже нормы, — рассказал он.

По словам синоптика, сильных осадков не ожидается, но пройдут небольшие дожди.

— Бурного тепла ожидать не стоит, но все-таки 9-10 градусов — это уже комфортная погода, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

В апреле москвичей ожидают теплые дни, которые сменит резкое похолодание. Подробным прогнозом на второй месяц весны с «Вечерней Москвой» поделился синоптик Александр Ильин. По словам специалиста, в первой декаде апреля сильного тепла не будет. Более того, будут идти дожди, также временами возможен кратковременный снег.

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