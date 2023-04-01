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Сезон летних веранд открылся в Москве

Араз Салехов
Город
Сезон летних веранд открылся в Москве
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Сезон летних веранд открылся в Москве. Об этом в субботу, 1апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— В настоящее время в схему размещения включено 3476 сезонных кафе, которые находятся при стационарных предприятиях общественного питания, — сказал он.

Сезон продлится до 1 ноября. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, некоторые предприятия общественного питания получили возможность оставить сезонные площадки и не демонтировать их зимой. В общей сложности были сохранены конструкции 346 летних кафе, расположенных преимущественно в городских парках.

Также стало известно, что Госинспекция по недвижимости города Москвы проверит законность размещения летних кафе. Начальник ведомства Иван Бобров рассказал, что на протяжении всего сезона специалисты будут осуществлять мониторинг территории и выявлять незаконные конструкции.

В Москве 1 апреля стартовал месячник по благоустройству. «Вечерняя Москва» узнала, как столица готовится к весеннему сезону.

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