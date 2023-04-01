Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу провел в штабе объединенной группировки Вооруженных сил России совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал доклады о текущей обстановке и провел совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны РФ по вопросам обеспечения войск боеприпасами, — говорится в сообщении.

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Как сообщает Telegram-канал Минобороны России, в ходе совещания глава оборонного ведомства подчеркнул, что вопрос «обеспечения группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Министерстве обороны РФ».

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода по ремонту ракетно-артиллерийского снаряжения Минобороны РФ.

5 марта Шойгу провел совещание с командующими группировками специальной военной операции на Украине. Сам же министр обратил внимание на создание необходимой обстановки для безопасного размещения личного состава в полевых условиях.