Собянин подвел итоги двух месяцев работы флагманского центра больницы им. Вересаева
За первые два месяца работы флагманский центр больницы имени В. В. Вересаева принял свыше 10 тысяч пациентов. Об этом в субботу, 1 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Чаще всего причинами экстренной госпитализации становились сердечно-сосудистые заболевания и различные травмы, — сказал он.
Мэр напомнил, что флагманский центр больницы имени В. В. Вересаева работает по новому стандарту оказания экстренной помощи: в нем установили более 1,5 тысячи единиц высокотехнологичного оборудования, а также запустили уникальную гибридную операционную.
Кроме того, еще четыре таких центра собираются запустить в нескольких округах города, написал Собянин в своем Telegram-канале.
В марте флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского начал прием первых пациентов. Объект оснащен инновационной медицинской техникой последнего поколения. Здесь подготовлены девять операционных, в которых можно делать дообследование прямо во время операции.
Также стало известно, что в районе Измайлово завершено строительство нового здания взрослой поликлиники на 750 посещений в смену. Медицинское учреждение построили в соответствии с новым московским стандартом оснащения поликлиник.