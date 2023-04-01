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Собянин подвел итоги двух месяцев работы флагманского центра больницы им. Вересаева

Араз Салехов
Город
Собянин подвел итоги двух месяцев работы флагманского центра больницы им. Вересаева
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Лобненская улица, 10 Карта всех событий

За первые два месяца работы флагманский центр больницы имени В. В. Вересаева принял свыше 10 тысяч пациентов. Об этом в субботу, 1 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Чаще всего причинами экстренной госпитализации становились сердечно-сосудистые заболевания и различные травмы, — сказал он.

Мэр напомнил, что флагманский центр больницы имени В. В. Вересаева работает по новому стандарту оказания экстренной помощи: в нем установили более 1,5 тысячи единиц высокотехнологичного оборудования, а также запустили уникальную гибридную операционную.

Кроме того, еще четыре таких центра собираются запустить в нескольких округах города, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В марте флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского начал прием первых пациентов. Объект оснащен инновационной медицинской техникой последнего поколения. Здесь подготовлены девять операционных, в которых можно делать дообследование прямо во время операции.

Также стало известно, что в районе Измайлово завершено строительство нового здания взрослой поликлиники на 750 посещений в смену. Медицинское учреждение построили в соответствии с новым московским стандартом оснащения поликлиник.

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