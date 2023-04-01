Правительство России исключит зону отчуждения Чернобыльской АЭС с 2024 года

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Российские власти исключат зону отчуждения Чернобыльской АЭС на территории России с 1 января 2024 года. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

— Признать утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от 8 октября 2015 года № 1074 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», — говорится в документе.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Напомним, что ранее в зоне отчуждения находилось четыре поселка Брянской области. Также закон подразумевает сокращение числа населенных пунктов, включенных в другие зоны радиационного заражения, с 25 до 11.

В середине января миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Чернобыльской АЭС. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие на территории Украины. Профильные специалисты агентства останутся на всех украинских АЭС для оказания помощи в области ядерной безопасности и защиты.

Агентство AFP 21 февраля 2023 года сообщило, что украинская армия проводила учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. По этой территории, по данным агентства, разъезжали армейский грузовик с зенитным орудием и танк. Это происходило в 15 километрах от границы с Белоруссией.