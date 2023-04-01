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Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России

Араз Салехов
В мире
Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России
Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 33 граждан и 225 компаний России. Об этом говорится в указе, распространенном на сайте главы украинского государства.

Согласно документу, санкции вводятся в отношении всех 33 физических лиц и будут действовать на протяжении 10 лет.

Ограничения предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и так далее, передает ТАСС.

В середине марта украинский лидер ввел персональные санкции в отношении президента Сирии Башара Асада. В документе сказано, что Асад попадает под блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, запрет на передачу технологий и прав на интеллектуальную собственность, а также под некоторые другие ограничения.

Также Зеленский ввел санкции в отношении российской государственной лотереи «Спортлото», нескольких букмекерских контор, «связанных с Россией», а также физических лиц из РФ. Также под ограничения попали российские букмекерские конторы «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет» и другие.

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