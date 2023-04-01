Первый этап программы реновации в Черемушках завершили на 70 процентов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Севастопольский проспект, 28к9 Карта всех событий

В столичном районе Черемушки завершили первый этап программы реновации на 70 процентов. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Новостройка состоит из пяти секций, в ней 252 квартиры общей площадью около 15 тысяч квадратных метров. В здании 64 однокомнатные квартиры, 136 двухкомнатных и 52 трехкомнатные, — сказал он.

По его словам, шесть квартир оборудовали для жильцов с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас жители трех домов на Перекопской улице приступили к осмотру квартир в новостройке, расположенной на Севастопольском проспекте, дом 28, корпус 9, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Левкин рассказал, что более 350 человек в Даниловском районе приступили к переезду по программе реновации. В новом доме обустроят 161 квартиру: 65 однокомнатных, 74 двухкомнатные (в том числе две для маломобильных граждан) и 22 трехкомнатные.

Кроме того, две новостройки, построенные по программе реновации, передали под заселение в Бабушкинском районе столицы. Первое здание расположено на Радужной улице, дом 18, а второе — на Осташковской улице, дом 9, корпус 2.