Bloomberg: Уход западных трейдеров зерна из России усилит ее влияние в мире

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Уход западных компаний Cargill и Viterra с российского рынка усилит влияние России в мире. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

— Выход Cargill Inc. и Viterra означает, что Россия, крупнейший в мире экспортер пшеницы, получит больший контроль над поставками продовольствия и получит больше доходов. Доминирование России на мировом рынке зерна было продемонстрировано событиями на Украине, когда в прошлом году цены выросли на фоне перебоев с поставками, — пишет агентство.

Авторы материала добавили, что российский экспорт зерна может перейти под контроль государства. Это в свою очередь позволит усилить влияние России на индустрию во всем мире, отмечает агентство.

Об уходе компании Viterra с российского рынка стало известно 29 марта. Аналогичное решение приняла и американская фирма Cargill.

14 марта Россия объявила о решении продлить зерновую сделку, срок которой истекал 18 марта. В рамках соглашения Украине предоставляется возможность вывоза произведенного зерна из черноморских портов.

Какое значение эта сделка имеет для России и почему страна пошла на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.