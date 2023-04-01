Шойгу сообщил о кратном росте выпуска высокоточных боеприпасов в России

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Производство обычных и высокоточных боеприпасов для нужд российской армии было кратно увеличено. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, специалисты определили необходимые объемы производства и поставок вооружения, после чего взялись за увеличение выпуска. Это позволит выполнить поставленные перед российскими войсками задачи, подчеркнул глава оборонного ведомства.

— За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения, — заявил Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

1 апреля Шойгу провел в штабе объединенной группировки Вооруженных сил России совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами. В ходе совещания глава оборонного ведомства подчеркнул, что вопрос предоставления необходимого вооружения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Министерстве обороны РФ.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода по ремонту ракетно-артиллерийского снаряжения Минобороны РФ.