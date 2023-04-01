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Дубль Дзюбы принес «Локомотиву» четвертую победу подряд в РПЛ

Евгений Силаев
Спорт
Дубль Дзюбы принес «Локомотиву» четвертую победу подряд в РПЛ
Фото: shutterstock

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл на выезде «Нижний Новгород» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу, 1 апреля.

В составе гостей дублем отметился экс-нападающий сборной России Артем Дзюба. Также в составе «красно-зеленых» отличились Дмитрий Баринов и Антон Миранчук. Матч завершился со счетом 4:0.

Эта победа стала для «Локомотива» четвертой подряд в рамках РПЛ. Ранее столичный клуб оказался сильнее «Краснодара» (3:2), «Ахмата» (1:0) и «Ростова» (3:1).

После отстранения сборной России по футболу от международных соревнований Артема Дзюбу перестали приглашать в национальную команду. Аналогичное решение коснулось и выступающих за рубежом Алексея Миранчука и Александра Головина.

21 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что нападающий московского «Локомотива» может вернуться в национальную команду только после снятия санкций с состава. По его словам, возвращение российских атлетов на международные соревнования даст шанс любому игроку.

Футбол ФК «Локомотив» Артем Дзюба РПЛ (Российская премьер-лига)
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