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Ревва отменил переносившиеся с 2021 года концерты в Москве и Санкт-Петербурге

Евгений Силаев
Общество
Ревва отменил переносившиеся с 2021 года концерты в Москве и Санкт-Петербурге
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, отменил концертный тур в Москву и Санкт-Петербург, который переносился с 2021 года.

Причины такого решения артист не раскрывает. Изначально выступления должны были состояться 1 и 8 апреля в БКЗ «Октябрьский» и концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее от выступления артиста отказались организаторы из Краснодара и Ростова-на-Дону. Концерты должны были пройти 15 и 16 февраля, передает StarHit.

Кроме того, 18 марта в Сочи должен был пройти концерт певицы МакSим. Она до последнего не отменяла выступление, несмотря на плохое самочувствие. В результате во время концерта ей потребовалась срочная помощь врачей. Представитель артистки рассказала, что случилось.

Позже певица рассказала, что концерт прервался из-за ее плохого самочувствия. По словам МакSим, всему виной стали высокое давление и головокружение.

Что могло стать причиной ухудшения самочувствия знаменитости и не является ли это последствием COVID-19, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

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