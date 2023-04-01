Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

— 01.04.2023 в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 на глубине 15 километров, — говорится в сообщении.

Подземные толчки ощущались в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, а также в Советском и Шиоршиевском городских округах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, уточнили в МЧС.

В начале марта землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в акватории Тихого океана у южного окончания полуострова Камчатка.

Президент России Владимир Путин поручил организовать комплекс мероприятий, направленный на проведение постоянного мониторинга в сейсмоопасных регионах. Глава государства поручил правительству предоставить ему доклад о проделанной работе до 1 августа.

В конце февраля землетрясение произошло в Таджикистане на границе с Китаем. По предварительным данным, его магнитуда составила 7,3. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, могло ли это быть последствием недавнего землетрясения в Турции и на каких еще территориях могут произойти подземные толчки.