Стало известно место съемок второго сезона сериала The Last Of Us

Фото: The Last of Us, 2022 год

Второй сезон сериала-экранизации компьютерной игры The Last Of Us («Одни из нас») будут снимать в Канаде. Об этом стало известно в субботу, 1 апреля.

Съемки первого сезона проекта также прошли в Канаде. Однако для продолжения истории они пройдут не в городе Калгари, а в Ванкувере. Другие подробности создатели сериала пока держат в секрете, пишет Deadline.

Первый сезон сериала вызвал огромный зрительский интерес. В частности, первые шесть эпизодов проекта в среднем посмотрели 30,4 миллиона зрителей , благодаря чему он обогнал приквел «Игры престолов» «Дом дракона». Ему удалось достичь отметки в 29 миллионов просмотров.

В конце октября российский режиссер Кантемир Балагов сообщил, что снятый им пилотный эпизод сериала The Last Of Us не покажут зрителям. При этом он заметил, что покинул проект больше года назад. По словам Балагова, причиной его ухода являются творческие разногласия с командой, работающей над сериалом.

В конце марта в эфире японского телеканала TV Tokyo была показана заключительная серия культового аниме-сериала про карманных созданий Pokemon. В общей сложности сериал длился 26 лет и насчитывал 25 сезонов и 1 234 серии.