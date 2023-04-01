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Бывший разведчик Риттер: Зеленскому доложили об отступлении ВСУ из Донбасса и Запорожья

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бывший разведчик Риттер: Зеленскому доложили об отступлении ВСУ из Донбасса и Запорожья
Фото: gur.gov.ua

Украинская армия может потерять контроль над несколькими областями после отступления из Артемовска. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его словам, президента Украины Владимира Зеленского уже предупредили о подобном развитии событий. Поэтому он и пытается удержать Артемовск всеми силами, считает экс-разведчик.

— Если город падет, россияне очень быстро начнут наступать и займут весь Донбасс, затем продвинутся в Запорожье и Херсон и консолидируют свои силы в регионах, которые вошли в состав России, — заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

Помимо этого, экс-разведчик предложил недовольным политикой Зеленского жителям Украины поднять мятеж. В качестве примера он привел историю самих Соединенных Штатов и их войну за независимость от Великобритании.

25 марта Владимир Зеленский признался, что украинская армия пока не может перейти в контрнаступление на восточном направлении, поскольку ей не хватает вооружения. По его словам, у Вооруженных сил Украины наблюдается серьезная нехватка боеприпасов. Сейчас в Киеве ждут очередных поставок от партнеров.

Также украинский лидер пожаловался на отсутствие важных достижений в поддержке киевского режима и на промедление в принятии необходимых для Украины решений.

Можно ли говорить о скором завершении конфликта, а также какую роль в этом играет Артемовск — эксперты ответили на эти вопросы в материале «Вечерней Москвы».

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