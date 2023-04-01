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Конгрессмен-республиканец Пол Госар предположил, что американский президент Джо Байден вновь терпит поражение на Украине.

— Байден и клика, стоящая за ним, проигрывают пиар-битву украинского конфликта, — написал он в Twitter.

Госар отметил, что Соединенные Штаты все больше устают от постоянной отправки денег куда угодно, но только не на помощь людям внутри страны. Хотя США тоже нужна защита американских границ, а внутренние сообщества требуют материальной поддержки, отметил эксперт.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон собирается расширить расходы на армию после того, как Россия одержит победу над киевским режимом. Он предупредил, что бюджет на эти цели возрастет на 1,8 триллиона долларов. По словам Риттера, глава Пентагона Ллойд Остин уже поговорил об этом с конгрессменами. Он затребовал 300 миллиардов долларов, чтобы восполнить пробелы в оборудовании из-за постоянных поставок на Украину.

Стало известно, что американские власти в 2024 году потратят на закупку вооружения рекордные 170 миллиардов долларов. Помимо закупки оружия, США планируют потратить 145 миллиардов долларов на исследование и разработку вооружений.