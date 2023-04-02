Ко Дню детской книги Музей Победы представит цикл бесплатных аудиосказок

Фото: пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы подготовил обширную онлайн-программу к Международному дню детской книги. 2 апреля интернет-пользователей ждут многочисленные аудиосказки и кинопоказ.

— В День детской книги мы приглашаем юных онлайн-гостей послушать рассказы об экспонатах, выставках музея, а также о событиях из истории нашей страны, — отметили в Музее Победы.

Дети и их родители смогут посмотреть и послушать порядка 10 программ. Озвучиванием занимались экскурсоводы Музея Победы. К каждому рассказу создан специальный видеоряд.

Детям предстоит узнать историю легендарного танка Т-60, известного также как «Малютка». В Музее Победы расскажут о его создании в 1941 году и о том, какие трудности были преодолены при его конструировании. Пользователи интернета также услышат, как дети из Омской области собирали деньги на одну из таких машин, пожертвовав ради покупки новую одежду и игрушки.

Помимо истории танка, детям расскажут о другом экспонате Музея Победы – фотоаппарате «Фотокор». В сказке «Приключение «Фотокора»» главный герой должен был отправиться на море вместе с хозяевами, но наступила война. Владелец техники ушел на фронт, а фотоаппарат оказался в редакции газеты. Там он продолжал работать, фиксируя на своих фотопластинах Москву военной поры, снимая даже знаменитый парад на Красной площади в ноябре 1941 года.

В честь 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова 1 апреля в Музее Победы провели большой концерт. Его посвятили жизни и творчеству великого русского композитора. В Зале Полководцев собрались около 100 зрителей, чтобы услышать исполнение хоровой музыки Рахманинова. Хоровой коллектив Horosapiens Choir CLASSIC представил музыкальную программу, которая включала лучшие произведения классика.