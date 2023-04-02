Генетик рассказала о роли наследственности в развитии алкоголизма

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Генетика оказывает влияние на склонность человека к зависимостям, но внешние факторы играют еще большую роль в этом процессе. О том, как наследственность влияет на развитие алкоголизма, в беседе с RT рассказала врач-генетик Ирина Колесникова.

Как отметила эксперт, зависимости у человека действительно часто развиваются из-за комплекса дефектных генов. Также происходит и с некоторыми заболеваниями, такими как астма, сахарный диабет и ревматоидный артрит.

— На формирование зависимости обычно влияют гены, кодирующие работу основных гормонов счастья: серотонина, дофамина и эндорфина. Иными словами, люди с определенными вариантами этих генов получают больше удовольствия от алкоголя, кофеина или никотина и меньше страдают от последствий — например, не чувствуют похмелья, — отметила эксперт.

Однако Колесникова подчеркнула: наличие генетической предрасположенности не говорит о том, что человек будет зависимым от алкоголя. Особенно если у него отсутствует негативное воздействие внешних факторов. Зависимость может быть вызвана жизненными обстоятельствами, привычками близких людей, а также травмирующими ситуациями в прошлом.

В своих исследованиях эксперты оценили вклад генетики в развитие алкогольной зависимости в пределах 65%. Однако, как отметила Колесникова, воздействие окружающей среды и образа жизни играют более значительную роль.

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