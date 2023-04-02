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Вильфанд рассказал, когда москвичам нужно менять резину на автомобилях

Никита Худяков
Общество
Вильфанд рассказал, когда москвичам нужно менять резину на автомобилях
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Менять резину на автомобиле на юге России можно после 5 апреля, москвичам лучше подождать до 10 апреля. Об этом в воскресенье, 2 апреля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— На юге России после 5-го числа уже можно переобуваться, в Москве до 10 апреля — нецелесообразно, — сказал он.

Вильфанд отметил, что менять зимнюю резину на летнюю нужно, когда в течение пяти дней подряд ночью температура не опускается ниже плюс пяти градусов, передает РИА Новости.

В ближайшие дни москвичей ждет достаточно теплая погода. В отдельные дни в столице прогнозируется выпадение осадков, при этом нельзя полностью исключить возвращение снега. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Приближается летний сезон. Многие автомобилисты начинают задумываться о смене зимних шин на летние. Что происходит на рынке шин в России, в какой момент необходимо заменить резину на машине и как не ошибиться при покупке нового комплекта — в материале «ВМ».

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