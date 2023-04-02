Шри-Ланка заявила о желании расширить авиасообщение с Россией

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Шри-Ланка хотела бы расширять сотрудничество в транспортной сфере и авиасообщение с Россией. Об этом в воскресенье, 2 апреля, рассказал министр транспорта страны Бандула Гунавардана.

— Шри-Ланка планирует развивать сотрудничество с Россией в транспортной сфере, в том числе и расширять авиасообщение и транспортное сообщение в целом, — цитирует его слова РИА Новости.

15 марта стало известно, что количество авиарейсов между столицами России и Шри-Ланки увеличили до 21 в неделю. Кроме того, самолеты также будут летать в город Металла.

Авиакомпания «Победа» с 3 июня 2023 года запустит прямое авиасообщение из московского аэропорта Внуково в турецкий город Бодрум. Продажа билетов на это направление на данный момент открыта. В «Победе» также отметили, что с 1 сентября рейсы по указанному маршруту будут выполняться на ежедневной основе.