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Музей-заповедник «Царицыно» откроет новый сезон проекта «Культурный плоггинг»

Никита Худяков
Город
Музей-заповедник «Царицыно» откроет новый сезон проекта «Культурный плоггинг»
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Музей-заповедник «Царицыно» 8 апреля проведет первый в этом году плоггинг — забег, совмещенный со сбором мусора. Об этом в воскресенье, 2 апреля, рассказала Ольга Пугач, куратор проекта «Культурный плоггинг».

— 90 процентов того, что мы нашли в течение прошлого сезона, — это пластиковые бутылки и целлофан. На втором месте — бумажные стаканчики и разный строительный мусор. И почему-то очень часто находили старую обувь: кроссовки, кеды, ботинки, — сказала она.

Отмечается, что забег пройдет вокруг Нижнего Царицынского пруда. Участников будут сопровождать ведущий и замыкающий бегуны, поэтому невозможно будет отстать или потеряться на маршруте. На старте будут раздавать перчатки и мешки для безопасного сбора отходов, а для личных вещей подготовят мобильную камеру хранения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Около 1,5 миллиона тонн вторсырья собрали в прошлом году жители столицы в рамках программы раздельного сбора мусора. При этом объем собранного в 2022 году вторсырья на 50 процентов превысил показатели предыдущего года.

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