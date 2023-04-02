«Взбесившиеся ублюдки»: Медведев предрек властям Украины расплату за Киево-Печерскую лавру

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Президент Украины Владимир Зеленский и украинские власти расплатятся за кампанию против Киево-Печерской лавры. Об этом в воскресенье, 2 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, в такой ситуации приходит понимание, что представители киевской власти — «взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь».

— Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего перед Его (Божьим — прим. «ВМ») судом. И получат за все содеянное, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

В этот же день митрополит Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой. По его словам, из-за данной ситуации 220 человек могут оказаться просто выброшенными из стен обители на улицу. Он призвал Зеленского остановить министра культуры Украины, которым, по словам митрополита, движут злоба и ненависть.

1 апреля сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в доме митрополита. Позже Павла отправили под домашний арест на два месяца. Священнослужителю предъявили обвинение по подозрению в разжигании розни на почве религии.