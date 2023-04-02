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Посольство России рассказало о дипломатической работе по делу Сапеги

Евгений Белоусов
В мире
Посольство России рассказало о дипломатической работе по делу Сапеги
Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС

Российские дипломаты продолжают работать по делу осужденной в Белоруссии соотечественницы Софьи Сапеги. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев.

— Российские дипломаты работают по делу Сапеги, находятся во взаимодействии с адвокатом и белорусской стороной, — сказал он.

В ближайшее время российские дипломаты надеются снова встретиться с Сапегой, передает слова Маскалева ТАСС.

Недавно Сапегу внесли в Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. В качестве основания для включения девушки в данный список было указано вступление в законную силу приговора белорусского суда о признании ее виновной в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

В мае 2022 года суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни.

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