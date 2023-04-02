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Приметы и советы

«Это его день»: Медведев ответил на слова Борреля про День дурака

Евгений Белоусов
В мире
«Это его день»: Медведев ответил на слова Борреля про День дурака
Фото: Администрация президента РФ

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в воскресенье, 2 апреля, назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «большим специалистом» по части Дня дурака.

— Что ж, по части Дня дурака Боррель большой специалист. Это его день, — написал политик у себя в Twitter.

Так Медведев ответил на публикацию Борреля, в которой тот шутил, что принятие Россией с 1 апреля председательства в Совбезе ООН «подходит для Дня дурака».

Боррель также заявил, что страны Европейского союза сделают все возможное, чтобы противостоять злоупотреблению Россией своими полномочиями на посту председателя Совбеза.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский на фоне председательства РФ пожаловался, что механизмы по глобальной изоляции России пока не работают. Он заявил, что Варшава в целом настаивает на отстранении или исключении РФ из ООН.

С 1 апреля председательство в Совете Безопасности ООН переходит к России на ротационной основе. Политолог Наталья Елисеева рассказала «Вечерней Москве», что даст этот статус нашему государству и будут ли западные страны бойкотировать Россию.

Дмитрий Медведев Жозеп Боррель ООН
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