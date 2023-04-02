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МЧС предупредило о подтоплениях в Московской области

Евгений Белоусов
Общество
МЧС предупредило о подтоплениях в Московской области
Фото: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры московской области

Несколько населенных пунктов в Московской области оказались подтоплены. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

— В Луховицах, Воскресенске, Дмитрове, Можайске, а также Коломне и Ступине зафиксировано подтопление. Осуществляется мониторинг ситуации, — говорится в сообщении.

В Луховицах спасатели помогают жителям выехать из подтопленной местности, передает РИА Новости.

В ближайшие дни москвичей ждет достаточно теплая погода. В отдельные дни в столице прогнозируется выпадение осадков, при этом нельзя полностью исключить возвращение снега. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «ВМ» рассказал, какой будет погода в городе в апреле. По его словам, москвичей ожидают теплые дни, которые сменит резкое похолодание.

В первой декаде месяца сильного тепла не будет. Более того, будут идти дожди, а также временами возможен кратковременный снег.

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