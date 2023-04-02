«Ты ничтожество»: Кадыров посоветовал Зеленскому бежать из страны

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и посоветовал ему бежать из страны, пока против него не подняли мятеж.

— Ты сам знаешь, какое ты ничтожество, которое только и может вводить санкции против членов семей своих врагов, включая детей. Как же это ничтожно и омерзительно, — сказал он.

Украинский лидер, отметил политик, «столько наворовал денег и столько убил украинцев», что вскоре народ выкурит его «как крысу из норы».

Кадыров также предупредил в Telegram-канале, что никакие украинские, европейские или американские санкции не остановят его и всю его семью.

17 марта Рамзан Кадыров пообещал награду в размере 10 миллионов рублей за поимку украинского военного, который сжег Коран. В случае ликвидации бойца глава Чечни готов заплатить пять миллионов рублей.

По мнению Кадырова, такие провокаторы являются самыми настоящими террористами. Также он осудил и обвинил власти стран, которые позволили провести подобного рода акцию. Публичное сжигание священного писания мусульман является провокацией для всего исламского мира, подытожил чеченский лидер.