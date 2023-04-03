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Пригожин сообщил, в чьем распоряжении было кафе, где погиб Татарский

Ирэна Колесова
Происшествия
Пригожин сообщил, в чьем распоряжении было кафе, где погиб Татарский
Фото: vk/evgeniy_prigozhin

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, кому принадлежало кафе в Петербурге, в котором произошел резонансный взрыв. По его словам, он ранее передал это заведение движению «Кибер Фронт Z».

— Действительно, кафе я передал патриотическому движению «Кибер Фронт Z», и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла, — приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

На Университетской набережной разместился клуб «Патриот», в котором проводились различные встречи. Тематические дискуссии организовывались там регулярно, по выходным. 2 апреля в кафе проходил вечер под названием «Есть такая профессия военкор» с Владленом Татарским. Вход на это мероприятие был свободным для всех желающих.

Взрыв произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Петербурге. В кафе проходило выступление военкора Владлена Татарского. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной военкору одним из зрителей.

В результате взрыва Татарский погиб. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что при взрыве пострадали 25 человек.

По данным СМИ, подозреваемую в причастности к убийству девушку — Дарью Трепову — задержали.

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