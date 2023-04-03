Анна Кикина рассказала, повлияла ли политика на отношения внутри экипажа МКС

Фото: Роскосмос

Непростая политическая обстановка на мировой арене никак не сказалась на отношениях между членами экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом рассказала российский космонавт Анна Кикина.

— На работу в экипаже и на общее взаимодействие внутри экипажа политическая обстановка никак не влияла, — сказала Кикина РИА Новости.

Анна Кикина стала единственной женщиной в российском отряде космонавтов. Она находилась на МКС до 12 марта текущего года. Первой из российских граждан Кикина отправилась на орбиту и вернулась на Землю на американском корабле Crew Dragon.

Корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе и с россиянкой Анной Кикиной, отправился с космодрома во Флориде на МКС 5 октября. Кикина первой из россиян опробовала космический корабль компании SpaceX Илона Маска.

12 марта корабль вернулся на Землю. Роскосмос показал кадры выхода Кикиной из капсулы Crew Dragon. Уточняется, что космический корабль приводнился в Мексиканском заливе возле города Тампа (штат Флорида). Экипаж проработал на станции 157 суток.

22 марта Кикина вернулась в Россию для прохождения реабилитации после полета.