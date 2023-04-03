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Москвичи прислали свыше 23 тысяч заявок на участие в научно-практических конференциях

Араз Салехов
Город
Москвичи прислали свыше 23 тысяч заявок на участие в научно-практических конференциях
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московские ученики и педагоги прислали свыше 23 тысяч заявок на участие в различных научно-практических конференциях. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Научно-практические конференции — эффективный и востребованный среди школ инструмент реализации проектов предпрофессионального образования. Они позволяют учащимся продемонстрировать не только свои знания и навыки в рамках проектно-исследовательской деятельности, но и умение презентовать результаты проделанной работы, аргументированно отстаивать свою позицию, — сказала заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Наталия Киселева.

Как стало известно, в городе пройдут следующие конференции: «Инженеры будущего», «Старт в медицину», «Наука для жизни» и «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату». Прием заявок завершен, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В середине марта столичные старшеклассники посетили лекцию об эффективном управлении от преподавателя вуза. На занятии школьники обсудили задачи руководителя, способы эффективного анализа рабочей ситуации и виды мотивации для разных сотрудников.

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